Bruno Fernandes após vitória frente ao Bétis: "Estamos na próxima ronda! Trabalho feito"

Médio português foi titular na vitória frente ao Bétis (1-0), na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Bruno Fernandes recorreu esta quinta-feira às redes sociais para mostrar satisfação com a passagem do Manchester United aos quartos de final da Liga Europa, na sequência da vitória por 1-0 em casa do Bétis, em que foi titular.

"Estamos na próxima ronda! Trabalho feito", escreveu o internacional português.

Recorde-se que os red devils venceram por 4-1 na primeira mão frente aos espanhóis, em Old Trafford.

