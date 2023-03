Atenção Sporting: Gabriel Jesus treinou com os colegas antes da visita a Alvalade

Avançado poderá regressar à competição em Alvalade, na primeira mão dos oitavos da Liga Europa. Brasileiro não joga pelos gunners há quase cinco meses

Mikel Arteta vai recebendo uma boa notícia com a reintegração de Gabriel Jesus nos trabalhos da equipa. O avançado brasileiro treinou com os colegas um dia antes da visita do Arsenal a Alvalade.

Tendo contraído uma lesão grave durante o último Campeonato do Mundo, Gabriel Jesus parece pronto para o regresso, depois de quase cinco meses sem representar o clube londrino.

Nas redes sociais, o Arsenal já tinha mostrado a recuperação do brasileiro, que conseguiu cinco golos e seis assistências no primeiro terço da época.

Could Arsenal forward Gabriel Jesus make his return from injury against Sporting Lisbon tomorrow? pic.twitter.com/dhZQH5avgs - Sky Sports News (@SkySportsNews) March 8, 2023