Arteta, o reencontro com Bellerín e ainda Fábio Vieira: "Foi muito útil"

Declarações de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, antes do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Sporting. Jogo marcado para as 17h45 de quinta-feira, em Alvalade.

Bellerín, ex-jogador do Arsenal e agora no Sporting: "Adorei a pessoa, o jogador. Deixou-nos algo no clube, que vai além da sua capacidade como futebolista. Fico contente por vê-lo novamente."

Fabio Vieira doente, segundo disse Martinelli: "Fábio está OK. Falei com ele sobre o Sporting. É bom ter alguém que defrontou o Sporting. Foi muito útil."

Ataque do Sporting: "Sabemos o que fazem. Mudam muito os alas."

Vencer a Liga Europa: "Vamos ter de estar no nosso melhor e competir da melhor forma possível. Esse é o plano."