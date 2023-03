Arteta lamenta: "Tivemos grandes oportunidades para acabar com o jogo"

Declarações de Mikel Arteta, treinador dos gunners, após o Arsenal-Sporting (1-2 após desempate por penáltis), jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Eliminação: "É grande golpe, como é óbvio. Houve momentos nos primeiros 75 minutos em que não estivemos ao nosso nível. Perdemos todas as bolas e não tivemos a capacidade de pegar no jogo. Houve oportunidades para vencermos no prolongamento e nos penáltis houve muita incerteza. Foi um jogo muito difícil. Não ganhámos duelos suficientes em determinados espaços. Não colocámos a bola em zonas de pressão o suficiente. Perdemos a bola constantemente e criámos um jogo muito aberto, que não era o que queríamos".

O que faltou ao Arsenal? "Tivemos lesões com Tomiyasu e Saliba. Ficámos muito restringidos com essas substituições, porque ficámos apenas com uma janela para fazê-las [na segunda parte]. Tivemos grandes oportunidades para acabar com o jogo. Temos apenas de olhar para nós mesmos e saber a razão de não termos sido bons o suficiente para passarmos. Nós damos os parabéns ao Sporting e agora temos 11 jogos restantes [na Premier League]. O nosso próximo jogo é com o Crystal Palace e será uma final. Todo o trabalho que fizermos daqui em diante será para o jogo com o Palace, em que teremos de ser melhores do que fomos neste jogo".