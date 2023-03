Arteta diz onde está a "força" do Sporting: "É a ideia do treinador"

Mikel Arteta, treinador do Arsenal

Declarações de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, antes da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Sporting. Jogo com início às 17h45 de quinta-feira, em Alvalade.

Gabriel Jesus: "Trouxemos jogadores e verão amanhã. Vamos tentar ter todos na melhor condição possível."

Sporting: "A força da equipa é a ideia do treinador. Conseguiu algo muito importante. Tem jogos na Liga dos Campeões. Vimos que são competitivos. Há muitos anos que o treinador está cá. Será difícil, certamente."

Arsenal favorito? "Creio que a vida difícil é para os dois. Será uma prova dura, contra uma equipa com história. Queremos ganhar a partida, mas o Sporting é uma boa equipa e tem identidade. Tal como nós."

Equipa para a Liga Europa: "Temos de jogar com os melhores atletas possíveis. Há mudanças, há alguns que estão disponíveis, outros que não. Podemos rodar, podemos gerir. Estamos a lidar com as lesões e garanto que só jogam os que estiverem na melhor condição possível. Vemos que há jogadores que duram 60 ou 70 minutos e outros que aguentam os 90."

A prioridade: Liga Europa e Premier League? "Vamos jogar a pensar que queremos continuar. Queremos ganhar cada jogo e beneficiar da confiança que vem das vitórias. Se ganharmos, preparamos melhor o próximo jogo."

Real Madrid: "Treinadores e jogadores são falados para outros clubes, mas estou orgulhoso e satisfeito, agradecido por estar no Arsenal."