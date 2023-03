Arsenal com problemas no ataque: "Espero que seja uma questão de dias..."

Arsenal tem vários avançados com problemas físicos.

Mikel Arteta explicou que as lesões no ataque continuam a ser um problema. Nketiah e Trossard já tinham falhado o jogo com o Sporting e Gabriel Jesus, que até voltou aos treinos antes da ida dos gunners a Alvalade, teve uma recaída.

"Temos de jogar com um extremo na posição 9. O Jesus teve uma lesão grave, está a ir aos limites para recuperar, mas, mal começa alguns exercícios, sente que precisa de mais tempo. Espero que seja uma questão de dias e não de semanas", disse antes de enfrentar o Fulham, de Marco Silva, no domingo (14h00).

Odegaard e Tierney devem estar aptos para o duelo londrino depois de falharem, por doença, o jogo em Alvalade.