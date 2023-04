Allegri: "É impensável jogar em Alvalade só para defender o 1-0"

Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Que perspetiva para este jogo? "Temos que ver com frieza, sem pensar no que aconteceu na primeira mão, nos 'quartos' é tentar ir o mais longe possível, à final talvez, mas amanhã vai ser difícil. O Sporting eliminou Arsenal, é bem organizado, forte tecnicamente, não vai ser fácil, mas é normal encontrar equipas deste nível nesta fase da prova."

Defender mais do que atacar? "É impensável jogar aqui só para defender o 1-0, seria muito complicado. Há que ter sorte de conseguir algum golo, mas também temos que defender bem como equipa, diria melhor do que no jogo da primeira mão."

Objetivo na prova: "Estamos nos 'quartos', iremos tentar obter um resultado que permita passar à fase seguinte e depois passar à final. Tivemos o Sassuolo fora, no domingo teremos o Nápoles, depois o Inter para a Taça, em Bolonha também. O mês de abril será muito decisivo, mas estamos cientes das nossas forças e de tudo o que já demonstrámos esta época."

O problema dos 15 pontos retirados na Serie A: "De início mostrámos fadiga com a Champions, no campeonato, depois recuperámos, mas só tivemos três derrotas até agora. Sobre campeonato só falo na sexta-feira, agora vamos concentrar-nos neste jogo difícil."

Saudades da Champions: "A Liga Europa é uma prova importante, se ganharmos dará acesso à Champions, mas o grupo quer trazer o troféu para casa. Também podemos ganhar a Taça de Itália. Como digo sempre, vencer é sempre extraordinário, após nove anos de vitórias nossas, pode parecer normal, mas não é bem assim."

Juventus já perdeu em Lisboa esta época, com o Benfica: "Mas com o Sporting ganhámos aqui ou empatámos, se bem me lembro. É difícil, sabemos isso, com equipas portuguesas é sempre difícil, é preciso muita paciência, sobretudo quando têm a bola, e principalmente num estádio como este. Temos que procurar ter impacto no desenrolar do jogo."