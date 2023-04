Alex Sandro: "É sempre bom voltar a Portugal, é como estar em casa"

Declarações de Alex Sandro, lateral da Juventus, na antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Que tal o regresso a Portugal? "É sempre o bom voltar, sinto a vontade de estar aqui, é como estar em casa. O primeiro jogo foi bom, intenso, o próximo será ainda mais, um ótimo jogo de certeza."

Casa cheia em Alvalade: "O Sporting tem feito uma ótima Liga Europa, será um ótimo jogo, é sempre bom, os adeptos fazem sempre festa, vai ser lindo também por isso. De certeza que vão começar desde início a querer a vitória, temos que estar preparados para a intensidade do jogo."

Fagioli chorou após um erro. Como analisa essa situação? "Faz bem chorar, seja após uma vitória ou derrota, Fagioli é um jovem, tem ajudado muito a equipa, é justo que a equipa o ajude também, é um dos nossos. Ele não é o futuro, já é presente. Chorar também ajuda a crescer."

Importância da Liga Europa: "Não penso só no meu futuro, mas no da equipa, no nosso objetivo, que é fazer o melhor. Quanto ao futuro não penso em mim, mas sim na equipa."

Titularidade: "Sinto-me bem, estas semanas de treino fizeram-me bem, estamos muito satisfeitos com o crescimento da equipa, se jogar farei o meu melhor.

15 pontos perdidos na secretaria na Serie A: "Venham ou não, serão sempre bem- vindos, mas só pensamos no jogo de amanhã, depois pensaremos nesses 15 pontos."

Recordações de Lisboa após derrota com o Benfica: "O que devemos fazer é ganhar. Temos trabalhado bem, estamos a crescer, há uma margem de crescimento, temos que fazer tudo para ganharmos."