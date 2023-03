Adepto que tentou agredir guarda-redes do Sevilha condenado à prisão

Jovem de 20 anos tentou agredir Marko Dmitrovic nos minutos finais da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, entre o PSV e o Sevilha (2-0).

O adepto neerlandês que tentou agredir o guarda-redes Marko Dmitrovic nos minutos finais da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, entre o PSV e o Sevilha (2-0), foi condenado esta terça-feira a três meses de prisão.

Para além da pena de prisão, o adepto foi proibido de entrar no estádio do PSV durante os próximos dois anos, ainda que já estivesse a lidar com um castigo semelhante na altura do ataque, não se sabendo como conseguiu entrar no recinto.

O jovem, de 20 anos, que estava sob o efeito de alcóol no momento da agressão, empurrou o guarda-redes sérvio pelas costas e, após lhe ter tentado dar um murro na face, foi rapidamente imobilizado pelo jogador do Sevilha, sendo posteriormente retirado de campo pela segurança.

De resto, o agressor foi despedido do seu trabalho e expulso da claque do clube em que estava afiliado, de acordo com a imprensa local.

Assista ao momento em que o adepto tenta agredir Dmitrovic:

A PSV Eindhoven supporter fought Sevilla keeper Marko Dmitrovic, and the keeper won. #UELpic.twitter.com/Bvpi7F6NiV - ! (@TodayMatchHD) February 24, 2023