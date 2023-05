Acuña e Corona pegados com adeptos da Roma na bancada

Indisponíveis para a final da Liga Europa contra a Roma, viram a partida na bancada

Acuña e Corona, antigos jogadores de Sporting e FC Porto que atuam no Sevilha, pegaram-se nas bancadas do Puskás Arena com adeptos da Roma, antes da partida.

Os dois jogadores tiveram de ser agarrados e os seguranças do clube intervieram.

Indisponíveis para a partida da final da Liga Europa contra a Roma, a dupla viu o jogo na bancada.