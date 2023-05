Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A Roma empatou na Alemanha com o Bayer Leverkusen e qualificou-se para a final da Liga Europa

José Mourinho conduziu a Roma à final da Liga Europa, após empatar sem golos no campo do Bayer Leverkusen, e o clube já publicou a foto da comemoração no balneário.

Contudo, salta à vista uma ausência de peso na fotografia, nada mais nada menos que o próprio José Mourinho.

A Roma tinha vencido na primeira mão da semifinal, por 1-0, fazendo valer essa vantagem para se qualificar para a final, onde defrontará o Sevilha.