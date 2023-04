Zanetti emocionado em casa antes do jogo entre Inter e Benfica

Antigo jogador e vice-presidente do clube italiano foi homenageado pelas bancadas.

Javier Zanetti está nas bancadas do estádio Giuseppe Meazza e foi surpreendido por uma homenagem ainda antes do jogo com o Benfica arrancar. O

O homem que elevou a Liga dos Campeões na equipa que, em 2010, dominou com Mourinho a Europa teve uma música em seu nome, cantada a plenos pulmões pelo Meazza. O atual vice-presidente emocionou-se com a demonstração de afeto dos interistas.

O argentino é considerado como um dos grandes vultos da história do clube, no qual jogou de 1995 a 2014, andando a par do próprio Giuseppe Meazza, figura maior da génese do clube.