Walker e o abraço a Vinícius: "Por favor, não me faças um cabrito e me tornes num meme"

Defesa do Manchester City abordou o abraço ao extremo do Real Madrid após a primeira mão da meia-final da Champions

Kyle Walker teve a difícil missão de marcar Vinícius Jr. na primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real Madrid, e no final do encontro deu um abraço ao brasileiro. Esta terça-feira, na antevisão da segunda mão, o duelo com Vinícius foi o tema central da sua conferência.

"Fui abraçá-lo porque ele tentou fazer-me um cabrito. Eu estava a pensar 'por favor, não tentes isso de novo e me tornes num meme'. Os boxeadores têm uma batalha e apertam as mãos depois. Você mostra um nível de respeito porque eles merecem. Carregando um clube enorme na Champions League, você mostra o seu respeito. Amanhã mostrarei a ele o respeito que ele merece, mas antes disso é cão contra cão", brincou Kyle Walker.

Questionado ainda sobre o alegado estilo provocador de Vinícius, saiu em sua defesa: "Não acho que seja apenas A e B, é um jogo de equipa. É uma batalha contra um dos melhores jogadores do mundo. Enfrentei muitos que foram tão bons quanto ele. Quem for escolhido para marcá-lo, terá uma grande batalha. Ele é um jogador muito bom, faz o que precisa para colocar a sua equipa na linha. Não me meto nisso tudo. Se há uma polémica, não me incomoda. Já passei por coisas mais difíceis do que pessoas a provocar. Já o vi cair com facilidade e faz parte do jogo tentar levar vantagem sobre o adversário. Não tirem o futebol dele. Ele é um jogador top."