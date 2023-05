Vinícius lembra: "Isto não pode acontecer na próxima temporada"

Declarações do jogador do Real Madrid, no final do encontro com o Manchester City (4-0), referente à segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Vinícius Júnior foi uma das vozes escolhidas pelo Real Madrid para reagir à pesada derrota e consequente eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões. O extremo brasileiro lembrou que o desaire por 4-0 e a exibição não se podem repetir no próximo ano.

"Hoje foi muito difícil para nós. Temos de aprender com este jogo. Isto não pode acontecer na próxima temporada. Chegar às meias-finais é muito difícil e nós chegámos sempre lá. Para os outros é muito difícil", explicou o internacional brasileiro, no final do encontro do Etihad.

A principal figura do Real Madrid na temporada abordou ainda o futuro de Carlo Ancelotti, apontado, curiosamente, à seleção brasileira durante os últimos meses.

"Estamos todos muito tristes. Queríamos chegar a outra final, mas não conseguimos. Ancelotti tem de ficar? Sim, sim. Claro que sim", atirou.