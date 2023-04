Vice do Inter fala em "mentalidade vencedora" do Benfica

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Javier Zanetti, lenda do clube e agora dirigente, falou ao sítio oficial da UEFA

O vice-presidente do Inter, Javier Zanetti, fez a antevisão da jornada desta terça-feira entre o clube italiano e o Benfica, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em declarações ao sítio da UEFA, destacando a mentalidade dos portugueses.

"Sabemos que enfrentamos uma grande equipa, que se está a sair muito bem nesta competição. Eles são sempre um adversário a ser respeitado porque têm jogadores valiosos e uma mentalidade vencedora que também demonstram no campeonato. Vai certamente ser muito complicado, mas esperamos terminar o mais alto possível. Vamos tentar fazer o nosso melhor para ir até ao fim", afirmou Zanetti.

Já o presidente do clube, o chinês Steven Zhang, falou à BTV: "Espero um jogo cheio de energia. A Liga dos Campeões é uma das competições mais importantes do mundo, traz muita paixão entre os fãs, o clube, os jogadores. É uma grande oportunidade de fazer uma grande actuação. Chegar aos quartos de final é uma experiência incrível e uma grande oportunidade, queremos aproveitar esta oportunidade para dar um jogo cheio de energia aos adeptos que estão aqui em Lisboa. Tive a oportunidade de caminhar por Lisboa durante duas horas, é incrível e tem um clima impressionante. As pessoas que aqui vêm apaixonam-se pela cultura, pela comida.... Obviamente que os fãs tornarão a jornada ainda mais competitiva, espero ver uma grande partida".