Verrati visado após eliminação: "Que possa fumar os seus cigarros em paz"

Lionel Messi não foi o único jogador do PSG a receber fortes críticas depois da segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões e da derrota, por 2-0, diante do Bayern. Marco Verratti, médio italiano, também viu a sua situação no clube ser questionada.

"Verratti? É melhor mandá-lo de volta a Pescara para que possa comer os seus kebabs e dar um passeio à beira-mar para fumar os seus cigarros em paz. Nem sequer sei se ele seria titular na equipa do meu filho! O pequeno Zaire-Emery, aos 17 anos de idade, está a ultrapassá-lo e a passar por cima dele", explicou Daniel Riolo, jornalista francês.

O mesmo jornalista classificou o futebol francês como "a vergonha da Europa", no final do encontro com o Bayern, que materializou a segunda eliminação consecutiva do PSG na primeira fase a eliminar da Liga dos Campeões.