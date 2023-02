Velha glória do Liverpool não perdoa: "Desastroso, uma vergonha"

Marcador do Liverpool-Real Madrid

Jamie Carragher, antigo capitão dos reds, comentou a goleada sofrida perante o Real Madrid (5-2) na CBS

O antigo jogador e capitão do Liverpool Jamie Carragher ficou escandalizado com a goleada que os reds sofreram às mãos do Real Madrid (5-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Foi desastroso, uma vergonha. Levamos com desculpas toda a época, mas a segunda parte foi uma desgraça", começou por dizer, na CBS.

"Perder por 3-0 na segunda parte, quando atacas para a bancada The Kop e está 2-2 no marcador de uma eliminatória... Desastroso", sentenciou.