"Vamos dizer às crianças que se pode agir como Rafael Leão pois nada acontece?"

Declarações de Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, após a derrota com o Milan, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Baixas para a segunda mão: "Qualquer baixa é importante para nós nesta altura da época, mas temos aqueles que a podem compensar. Lamentamos não ter o Frank disponível porque, na minha opinião, é injusto que ele não esteja presente, mas não faz mal."

Expulsão de Kim: "Devia tê-lo substituído, lamento que tenha acabado assim porque estava a considerar retirá-lo. Kim é demasiado descarado? Já que estamos a falar de gestos flagrantes, porque não me fala da bandeirola de Rafael Leão? Agora pode-se pontapear tudo à volta do campo? Agora vamos dizer às crianças que podem fazer coisas assim porque de qualquer modo nada acontece? É um gesto antidesportivo. Falando da gestão dos cartões, eu teria gostado de um amarelo para Krunic, que fez uma falta pior do que Zielinski, que em vez disso levou o amarelo. Mas estas são coisas italianas, não quero falar dos árbitros, Rosetti estava lá, ele vai avaliar o árbitro".

Sai uma bandeirola para a mesa do canto #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/CWcO0iYgH8 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 12, 2023

Instabilidade emocional: "Deste ponto de vista, ainda estamos para ser formados, mas também temos muita qualidade. De vez em quando acontece que somos sensíveis a situações que criamos para nós próprios, como a atmosfera do jogo da liga há dez dias: era inacreditável, só se podia ouvir os adeptos visitantes e os nossos estavam a lutar entre si. Somos uma equipa muito forte com um futuro importante, mas somos todos bons rapazes e como tal somos sensíveis ao que se passa à nossa volta. Felicito a equipa por tentar jogar o jogo mesmo com dez homens, devo também felicitar Maignan pela grande defesa que fez no final. Não tenho nada para digerir porque é tempo perdido a comentar as derrotas".