Vai jogar final da Champions e diz: "Nunca pensei que seria jogador profissional"

John Stones vai participar na segunda final da prova milionária da sua carreira, após ter perdido a inicial, em 2021, diante do Chelsea, no Estádio do Dragão.

John Stones, central do Manchester City, admitiu esta sexta-feira que nunca pensou atingir um nível tão alto no futebol profissional, um dia antes de jogar a segunda final da Liga dos Campeões da sua carreira, diante do Inter, após ter perdido a primeira em 2021, frente ao Chelsea (0-1).

"Definitivamente que não, é tão simples como isso. Eu nunca pensei que seria um jogador profissional, quanto mais jogar por Inglaterra, jogar na Premier League ou vencê-la. Às vezes é estranho falar sobre de onde vim, da minha jornada e de tudo o que me tornou no que sou hoje, às vezes não consigo colocá-lo em palavras", admitiu à Sky Sports.

O central, de 29 anos, que começou a carreira no Barnsley, antes de atingir a Premier League com as cores do Everton, numa passagem que antecedeu a chegada ao Etihad, em 2016, referiu ainda que vai fazer tudo ao seu alcance para impedir um desfecho semelhante ao que viveu há dois anos, no Estádio do Dragão.

"Primeiro que tudo, não podemos deixar que volte a acontecer. Foi um sítio onde nunca tínhamos estado e, com toda a experiência que temos, às vezes não é possível colocar em palavras ou saber o que fazer numa determinada situação. Depois de termos passado aquele momento difícil, em que perdemos, regressar a casa custou. É um dos maiores sentimentos que fica contigo e não queres voltar a sentir o mesmo. Temos estado bem mais calmos e confiantes na preparação deste jogo. Sabemos que devemos acreditar em nós próprios, no que já conquistámos e na nossa forma de jogar. Existem muitos fatores que entram em campo", completou Stones.

O Manchester City defronta o Inter no sábado, às 20h00, na final da Liga dos Campeões, em Istambul, sendo que uma vitória inglesa irá coroar um inédito triplete na história do clube, após as conquistas da Premier League e da Taça de Inglaterra.