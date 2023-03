Vai defrontar o Benfica e garante: "Tenho qualidade para ir mais longe no futuro"

Declarações de Noa Lang, extremo neerlandês do Club Brugge, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Benfica, marcada para terça-feira (20h00) e relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo, na Bélgica, terminou com uma vitória encarnada por 2-0.

Segunda mão com o Benfica: "É um jogo em que a nossa equipa não tem nada a perder. Por isso, vamos aproveitar o momento e tentar, claro, dar a volta ao resultado, sabendo que é difícil e que temos pela frente uma equipa fortíssima e cheia de valores individuais, como é a do Benfica. Estão no topo europeu e isso também nos motiva muito. Sabemos o que fazer e no futebol tudo pode acontecer".

O seu papel no ataque do Brugge: "Sou um jogador que faz a diferença e entendo que as pessoas esperam muito de mim, mas estou contente com isso e gosto. Sinto essa responsabilidade de ser importante para a equipa, até pelos resultados menos conseguidos. Tenho de fazer mais".

Tem 23 anos e é considerado uma promessa: "Tenho qualidade para ir mais longe no futuro. É uma motivação enorme [jogar na Champions], porque são jogos com os quais sonhei quando era pequeno. Gosto do que estou a fazer e estou muito agradecido por representar este bonito clube. Esperamos chegar mais longe na Liga dos Campeões. Sinto-me um dos líderes e vou tentar ser um líder amanhã. Todos sabem que estamos numa situação difícil e sei que sou eu quem pode tirar a equipa desta situação. Tento ajudar como posso".