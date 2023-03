Um conselho para o treinador do Inter: "A humildade é uma qualidade importante"

Fabio Capello, histórico treinador italiano, deixou críticas a Simone Inzaghi após o jogo do Dragão.

O Inter segurou no nulo no Estádio do Dragão e, depois do triunfo por 1-0 em Itália, garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Apesar de o objetivo ter sido alcançado, Simone Inzaghi, treinador do clube de Milão, não se livrou de algumas críticas, nomeadamente no que toca à comunicação.

"Deixo um conselho a Inzaghi: emociona-se demasiado na comunicação. Cada vez mais faz com que não goste que conte a lista de troféus. A humildade é uma qualidade importante. Nesse sentido, deve melhor a comunicação", afirmou Fabio Capello, na qualidade de comentador, ele que foi um técnico de sucesso com passagens por Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, entre outros clubes.

Onana, guarda-redes internacional camaronês do Inter, foi elogiado. "Todos sofreram e ajudaram. Depois, o Inter tem um grande guarda-redes. Deu segurança, o que é fundamental nestas partidas", enalteceu Capello.