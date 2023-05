De acordo com o jornal Daily Mail, a UEFA tem em vista o Estádio da Luz para acolher a final da Champions, caso se verifique um clima de tensão em Istambul devido à situação política no país, que vai em breve a eleições.

A UEFA já terá falado com Portugal, de forma informal, sobre a possibilidade de o Estádio da Luz poder acolher a final da Liga dos Campeões desta época, avançou, esta quinta-feira, o jornal inglês Daily Mail. Isto porque o organismo que rege o futebol europeu estará preocupado com a situação política na Turquia - a final está marcada para Istambul, a 10 de junho.

A preocupação estará relacionada com os possíveis distúrbios que poderiam suceder face às eleições que se realizam no país - as sondagens apontam para a queda do presidente Recep Erdogan, que está no poder há 20 anos. E nos últimos dias já se têm verificado episódios de tensão e desacatos.

A primeira volta das eleições acontece no sábado. A eventual segunda ronda está marcada para 28 de maio.

De recordar que a Luz já recebeu a final da Liga dos Campeões de 2019/20, numa altura em que o Bayern Munique bateu o PSG, por 1-0.