UEFA lança campanha "FootbALL" na final da Liga dos Campeões

Redação com Lusa

A UEFA vai lançar a campanha "FootbALL" na final da Liga dos Campeões, em Istambul, no sábado, que promove a importância da diversidade e da inclusão no futebol europeu, confirmou esta quinta-feira a entidade no site oficial.

O organismo pretende sublinhar o papel do futebol como dinamizador de mudanças positivas na sociedade, "com uma mensagem simples mas significativa: no futebol, todos são bem-vindos".

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, acrescentou ainda que "o futebol com a sua linguagem universal pode quebrar barreiras e unir corações".

"Inclusão e abertura são as chaves que abrem o verdadeiro potencial do nosso jogo. Ao abrir os braços a todos, independentemente da sua origem, género ou capacidades, o futebol cria um espaço de ação igual, onde todos se sentem bem-vindos, respeitados e valorizados", acrescentou.

Os adeptos que se deslocarem a Istambul para assistir à final entre o Manchester City e o Inter, no estádio Atatürk, vão poder ver o lançamento da campanha em painéis, sinalética e ecrãs, ao mesmo tempo que será ativada em todos os canais da UEFA nas redes sociais.

"O programa é composto por três pilares: a Campanha, a Plataforma e a Ativação, que unem todas as iniciativas, eventos e campanhas de sustentabilidade social da UEFA", confirma a entidade.

Com a iniciativa "FootbALL", o organismo europeu pretende "promover um ambiente onde o talento prospera sem discriminação e os sonhos não têm limites", frisou Aleksander Ceferin, no momento de apresentação da campanha.

No final deste mês, serão entregues os primeiros prémios "FootbALL" à federação, ao clube, ao jogador e à liga que mais contribuíram para projetos de inclusão, igualdade e diversidade no futebol.