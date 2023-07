UEFA avisa federações sobre novas regras de acesso à Champions: recorde os moldes

Poderá haver países com cinco clubes no triénio 2024-2027. Há duas vagas extra para as ligas com melhor performance europeia esta época, uma para o país em quinto do ranking (nesta altura a França) e mais uma para campeões que disputem a fase de acesso (Caminho dos Campeões)

O novo formato e as novas regras de acesso à Liga dos Campeões para o triénio 2024-2027 já foram divulgadas em 2021 e, talvez pela distância desse anúncio, a UEFA enviou às federações uma carta a recordar as novas medidas, implementadas na altura como forma decombate ao projeto da Superliga.

A Champions passará de ter 32 clubes a ter 36, o que logo à partida indica mais quatro vagas na fase de grupos.

Sobre as quatro vagas extra na nova Champions, uma será para um clube do país em quinto lugar no ranking da UEFA (Portugal ocupa o sétimo lugar, pelo que ao dia de hoje esta vaga seria para o terceiro classificado da liga francesa), e outra para um campeão nacional dos que disputam as fases preliminares, ampliando o número de clubes apurados (de quatro para cinco) através do denominado "Caminho dos Campeões".

Haverá ainda dois lugares adicionais para as duas federações com a melhor performance coletiva na época anterior. Se este critério, cujas vagas se denominam "European Performance Spots", já estivesse em vigor para esta temporada, haveria mais uma equipa dos campeonatos inglês e italiano.