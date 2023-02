Treinador do Leipzig: "Gvardiol será nosso jogador também na próxima época"

Central croata admitiu que tem o desejo de jogar na Premier League, mas Marco Rose está confiante na sua continuidade na formação alemã.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, empatou na quarta-feira 1-1 em casa do Leipzig, que alinhou com André Silva no onze inicial, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após o golo inaugural de Riyad Mahrez para os cityzens (27'), o empate foi selado por Josko Gvardiol aos 70 minutos e, depois da partida, o treinador Marco Rose assegurou que o central croata, apesar de ter admitido recentemente que tem o desejo de jogar na Premier League, vai continuar na formação alemã em 2023/24.

"Josko Gvardiol será nosso jogador também na próxima época. Eu sou o treinador e estou a pedi-lo. Ele está feliz aqui. Ele disse que quer jogar na Premier League mas não disse quando", vincou, em declarações à TV 2 Sport.

Quanto à partida, o técnico alemão falou em duas partes diferentes, elogiando a prestação da equipa nos segundos 45 minutos.

"Na primeira parte, não estávamos em modo Champions League, não fomos agressivos o suficiente. Perdemos segundas bolas e foi uma má primeira parte. Mas na segunda, fomos muito bons na pressão e na criação de oportunidades. Tivemos boa possessão de bola e marcámos o golo do empate. Conseguimos um empate no final e estamos na luta, mas ainda temos de aprender muito sobre a nossa primeira parte", analisou Rose.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 14 de março, no estádio Etihad.