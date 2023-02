Treinador do Eintracht mantém a fé: "Não vamos a Nápoles como turistas"

Declarações de Oliver Glasner, treinador do Eintracht Frankfurt, após a derrota com o Nápoles (2-0 na Alemanha) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Foi uma derrota merecida. Começámos bem, mas não capitalizámos e fomos castigados por erros. Com o cartão vermelho, foi ainda mais difícil e o Nápoles estava no controlo. Parabéns a eles por esta vantagem de 2-0 no intervalo desta ronda de 16."

Segunda mão: "Não vamos para o Estádio Maradona como turistas. Aos 2-0, podemos virar a eliminatória. Há pequenos detalhes que são imediatamente punidos contra uma equipa como o Nápoles. Houve demasiados erros da nossa parte, mas o Nápoles provocou-os com grande pressão."

Expulsão de Kolo Muani: "Temos de aceitar o cartão vermelho. Kolo vai concentrar-se nos próximos jogos da Bundesliga".