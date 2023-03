Treinador do Brugge: "Na primeira mão com o Benfica, vi a minha equipa confiante"

Declarações de Scott Parker, treinador do Club Brugge, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Benfica, marcada para terça-feira (20h00) e relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo, na Bélgica, terminou com uma vitória encarnada por 2-0.

Benfica: "Olhando ao primeiro jogo, continuo a achar que foi muito competitivo, muito dividido, com um resultado incerto e com os golos a nascerem de dois erros nossos. Isso dá-me esperança para o reencontro da segunda mão, sabendo porém que agora partimos de 0-2. É um enorme desafio para nós. Sabemos o que enfrentamos, o enorme desafio que temos pela frente, mas espero, claro, que possamos conseguir em Lisboa algo diferente do que aconteceu no duelo da primeira mão".

Perdeu por 0-3 no último jogo na Liga belga, com o Oostende: "Não esperávamos a exibição que tivemos no último jogo para o campeonato. Foi chocante porque, durante a semana, vi uma equipa confiante, que não vi depois nesse encontro. Mas são competições diferentes. Na primeira mão com o Benfica, vi a minha equipa confiante. E isso dá-me muita confiança para o jogo de amanhã. A derrota na Liga belga foi noutra competição. Este jogo é diferente. Aqui, olho para tudo o que fizemos de bom na primeira mão, sabendo que vamos dar tudo o que temos neste jogo".

Como qualifica as águias? "O Benfica é uma equipa de topo, muito competitiva e com muita qualidade individual. É uma equipa de classe mundial. Sabemos das qualidades deles e de tudo o que têm feito de bom na Europa e em Portugal. É uma equipa fortíssima".

Disse recentemente que fica no clube enquanto o quiserem: "Não quis dizer aquilo. A minha função é treinar os jogadores e tornar a equipa consistente".