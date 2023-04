Tomori não descarta o Benfica na semifinal: "São uma equipa forte"

Declarações de Fikayo Tomori após o Nápoles-Milan (1-1), da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Fikayo Tomori, jogador do Milan, aguarda rival nas semifinais da Liga dos Campeões e avisa que prefere um dérbi, mas não descarta o Benfica.

"Da maneira que eu estou a sentir-me neste momento, posso dizer que vou assistir ao jogo [Inter-Benfica] no meu sofá, com as pernas esticadas porque estou mesmo cansado. Estou tão feliz por estarmos nas meias-finais. Agora estamos relaxados. Claro que seria bom disputar uma meia-final com o Inter, mas o Benfica também é uma equipa forte", atirou.

O Benfica vai a Milão para defrontar o Inter com uma desvantagem de dois golos (2-0 para os italianos na Luz).