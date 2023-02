Thiago Silva não gostou das palavras sobre Enzo: "Falta de respeito"

Em causa uma publicação sobre a forma como o médio foi batido no lance do golo do Dortmund.

Enzo Fernández foi titular no Chelsea em casa do Dortmund e acabou batido por Adeyemi no lance do único golo do encontro. O ex-jogador do Benfica não teve argumentos para travar o avançado alemão em velocidade e, após o jogo, teve o apoio de Thiago Silva depois de uma publicação nas redes sociais que não caiu bem.

Em causa uma reação do TNT Sports do Brasil, que pode ver abaixo, sobre Enzo. "Falta de respeito. Seja mais sério com o seu trabalho", escreveu o central internacional brasileiro.

A equipa alemã, fruto do golo marcado, parte em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Champions.