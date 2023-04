Declarações de Di Lorenzo, jogador do Nápoles, na antevisão ao jogo com o Milan.

Esta terça-feira, o lateral italiano Di Lorenzo esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Nápoles e AC Milan, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Pela primeira vez na sua história, o clube, comandado por Spalletti, chegou a esta fase na prova. Em primeiro lugar na Serie A e muito próximos da conquista do título italiano, o Nápoles vira as atenções para a prestigiada competição europeia.

Em antevisão, o experiente jogador vincou que acredita que este jogo será diferente do passado encontro entre os dois conjuntos, onde os napolitanos saíram derrotados por quatro bolas a zero: "Temos de nos divertir com estes dois jogos e aguentar a pressão. Temos de ir lá para dentro com entusiasmo. Estou seguro de que quarta-feira será um jogo e uma história diferente do que aconteceu no último jogo para o campeonato".

Sem uma das suas principais figuras, Victor Osimhen, Di Lorenzo relembrou a qualidade das opções ao dispor de Spalletti: "Não há Victor Osimhen? Mas há Raspadori, um avançado experiente e com muita qualidade. Sei que fará um jogo soberbo se recair sobre ele a escolha para render Victor no ataque, na equipa inicial".

"Tentaremos aproveitar ao máximo as nossas chances. Vamos jogar uma grande prova, e devemos fazê-lo com toda a determinação e entusiasmo" rematou por fim, o lateral de 29 anos, que cumpre a quarta época ao serviço do emblema napolitano.

Nápoles e AC Milan, entram em campo ás 20h esta quarta-feira, num jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.