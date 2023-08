Surpresa: Panathinaikos é o adversário do Braga no play-off da Champions

Equipa grega ultrapassou o Marselha nas grandes penalidades e vai discutir um lugar na fase de grupos com os minhotos.

O Panathinaikos é o adversário do Braga no play-off da Liga dos Campeões. A equipa grega foi feliz nas grandes penalidades, em França, e mantém-se na corrida à fase de grupos. O primeiro encontro está agendado para 23 de agosto, no Minho, e a segunda mão joga-se a 29, na Grécia. Ambos os jogos às 20h00.

Depois da derrota por 1-0 na primeira mão, o Marselha teve a passagem praticamente no bolso, com golos de Aubameyang, uma das estrelas da equipa, aos 2' e 45'+1', mas viu o adversário empatar a eliminatória no nono minuto de descontos, num penálti convertido por Ionnidis.

Sem golos no prolongamento, a decisão foi para grandes penalidades, fase na qual o Panathinaikos não vacilou, enquanto Guendouzi desperdiçou para a formação da casa.

Vitinha, ex-avançado do Braga, foi suplente utilizado no Marselha e converteu um dos penáltis. Chegou a festejar o 3-1, mas o lance foi invalidado após recurso ao VAR.

No Panathinaikos, Djuricic, ex-Benfica, e Sporar, ex-Sporting e Braga, são alguns dos destaques.

O Panathinaikos começou com: Brignoli; Vagiannidis; Jedvaj, Magnusson e Juankar; Rubén Pérez​​​​​​ e Vilhena; Mancini, Djuricic e Verbic; Sporar.