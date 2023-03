Stefano Pioli: "Temos de ir para os quartos de final confiantes"

Stefano Pioli, treinador do Milan

Declarações do treinador do Milan após a passagem aos quartos de final da Champions.

O Milan garantiu esta quarta-feira a presença nos quartos de final da Champions, depois do nulo em casa do Tottenham, beneficiando do triunfo por 1-0 em Itália. O treinador Stefano Pioli enalteceu o esforço da equipa.

"Estivemos bem. Pedimos à equipa para jogar com caráter e poderíamos ter tido mais posse na primeira parte, para ser honesto. Nunca desistimos. Merecemos a qualificação se levarmos em conta o que fizemos nos dois jogos", afirmou após o jogo da segunda mão dos oitavos de final.

"Temos de ir passo a passo. Primeiro era importante passar a fase de grupos para melhorarmos o que fizemos na época passada e agora vamos esperar pelo sorteio. Gosto de pensar que nada é impossível no futebol. Claramente, apenas as melhores equipas da Europa ficam e cada ronda é mais difícil, mas acredito que a experiência na Europa vai ajudar a equipa a subir de nível. Temos de ir para os quartos de final confiantes", vincou o técnico italiano.

Além de Milan, Benfica, Chelsea e Bayern são as outras equipas já com presença certa na fase seguinte.