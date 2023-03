Spalletti responde a Guardiola: "Gastam 900 milhões e nós nove, é um joguinho para meter pressão"

Declarações de Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, após o triunfo sobre o Eintracht Frankfurt na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Histórico: "É um grande resultado para desfrutar com os nossos fãs, é crucial manter a atitude que tivemos esta noite, porque no início não estávamos tão concentrados como de costume. Não permitimos quase nada e mantivemo-nos lúcidos. Na história do Nápoles não tínhamos conseguido isso, é um grande feito e não foi fácil".

Guardiola disse que o Nápoles era a equipa a evitar: "Não estou orgulhoso nem nada, é um joguinho que se conhece para exercer pressão sobre os outros, é um dado adquirido. Não podemos colocar o Nápoles à frente do Manchester City, eles gastam 900 milhões para fazer a equipa e nós gastamos nove, deve haver uma razão. Eles põem-nos à frente para depois nos fazerem cair. No sorteio eu pessoalmente não tenho preferência, vamos adaptar-nos."

Exibição de Osimhen: "É um futebolista muito forte, que por vezes joga sozinho e está a aprender a fazê-lo com a equipa. É um comportamento essencial para se medir contra estes grandes clubes".

Análise ao jogo: "No início perdemos algumas linhas de passe e eles vinham na nossa direcção, estávamos sempre demasiado abertos era difícil recuperar a posse. Na segunda parte, Kvaratskhelia e Politano perceberam que tinham de entrar mais vezes. No entanto, já tínhamos criado algumas oportunidades nas fases iniciais, apenas nos faltava alguma continuidade de jogo. Mas é também graças às tácticas de Glasner, em Frankfurt eles tinham esperado muito por nós e talvez estivéssemos a descansar sobre o resultado da primeira mão, agora eles pressionaram mais".