Spalletti avisa adeptos: "Se acontecer o mesmo na segunda mão, vou embora"

No último jogo em casa, o Nápoles foi goleado pelo Milan (0-4) e os adeptos protestaram contra o preço dos bilhetes, ficando em silêncio durante quase a toda a partida. O treinador avisou que, se esse comportamento se repetir no jogo da segunda mão dos "quartos da Champions", deixará o comando da equipa.

O Nápoles, com Mário Rui a titular, foi derrotado na quarta-feira por 0-1 pelo Milan, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em San Siro.

Após a partida, que se seguiu a um confronto recente entre ambas as equipas na Serie A, em Nápoles, em que a formação rossoneri goleou por 4-0 e os adeptos da casa protestaram contra o preço dos bilhetes, ficando em silêncio durante a maior parte do encontro, Luciano Spalletti deixou um aviso para a segunda mão.

"Não sei que tipo de clima esperar no segundo jogo. Nem imaginam como lamentei ver o nosso estádio assim contra o Milan. Vamos ganhar a Liga depois de 33 anos de espera, estávamos a jogar uma partida importante e é algo que nunca irei compreender e que levarei sempre comigo. Se acontecer o mesmo na segunda mão, deixo o banco e vou embora, porque é algo inexplicável", criticou o treinador, em conferência de imprensa.

"Os rapazes são sensíveis ao que acontece à sua volta e contra o Milan, no [estádio] Maradona, jogámos numa atmosfera absurda. Fomos tomados como reféns. Foi inacreditável, apenas os adeptos no exterior foram ouvidos e os nossos adeptos discutiam entre si. Somos uma equipa muito forte e com um grande futuro, mas somos todos bons rapazes e, como tal, somos sensíveis ao que está a acontecer", completou Spalletti.

A segunda mão da eliminatória, em casa do Nápoles, está marcada para a próxima terça-feira (20h00), sendo que a equipa que passar às meias-finais vai defrontar o Inter ou o Benfica.