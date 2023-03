Spaletti insatisfeito: "Só os incompetentes podem dizer que tivemos um bom sorteio"

Treinador do Nápoles não queria jogar com uma equipa italiana - calhou o Milan.

Em reação ao sorteio da Liga dos Campeões, que ditou que o Nápoles vai defrontar o Milan nos quartos de final, o treinador Luciano Spaletti mostrou-se descontente, dizendo que preferia não apanhar uma equipa italiana pela frente.

"Preferia não jogar contra uma equipa italiana. Já ouvi alguns zunzuns, uns rumores... Só os incompetentes podem dizer que tivemos um bom sorteio. Na Champions, o Milan sente-se em casa, ganharam a competição sete vezes, mais só o Real Madrid. Nem sequer tenho de dizer que, sozinho, o Paolo Maldini tem cinco. Tenho lido muita gente dizer que o PSG e o Manchester City falham na Champions porque não têm experiência europeia. Então, se esse é o caso, o Milan tem de ser o favorito nesta eliminatória", apontou o técnico, em declarações à imprensa italiana.

"Quem disse que estamos no lado fácil do quadro? Há que medir essas avaliações. Porque é que não se fez esse discurso com o Milan, o Inter e o Benfica? Conhecemos bem o Milan, passou dificuldades, mas agora superou esse momento menos bom, graças ao treinador que tem. Vamos enfrentar um grande adversário", atirou.

De recordar que o Nápoles joga com o Milan e o Benfica defronta o Inter. Os vencedores destes duelos encontram-se na meia-final.