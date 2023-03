Só os franceses marcam mais que os portugueses na Liga dos Campeões

Atual edição da prova conta com 36 golos de jogadores franceses. Em segundo estão os portugueses, com 31. Em terceiro os brasileiros, com 25

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, que durante anos foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, os jogadores portugueses estão em alta no capítulo da finalização na prova milionária. Na edição 2022/23, só os franceses acumulam mais golos.

Assim, em primeiro do ranking de golos por nacionalidades está a França, com 36 festejos. Em segundo segue Portugal, com 31 e em terceiro o Brasil, com 25. O top-10 fica completo com Alemanha (22), Inglaterra (19), Espanha (16), Argentina (14), Itália (13), Noruega (12) e Polónia (11).

Os golos portugueses foram apontados por João Mário (6), Rafa Silva (5), André Silva (3), Gonçalo Ramos (3), Jota (2), Raphael Guerreiro (2), Trincão (2), António Silva (1), Francisco Conceição (1), Henrique Araújo (1), Nuno Mendes (1), Nuno Santos (1), Paulinho (1), Rafael Leão (1) e Rúben Dias (1).

Refira-se que se Galeno, que tem dois golos, passar a jogar por Portugal (a seleção que os jogadores representam é o critério), a França ficaria mais perto... e o Brasil mais longe na perseguição. O estudo não contempla as pré-eliminatórias, pois só aí Gonçalo Ramos tem quatro golos, além de outros que aumentariam a contagem da armada lusa.

Em termos individuais, os cinco golos de Haaland ao Leipzig ditaram a classificação: 1.º Haaland com 10 golos, em segundo Salah com oito e em terceiro Mbappé, com sete.