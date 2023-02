Simone Inzaghi: "O FC Porto tem um guarda-redes muito bom"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, após a vitória sobre o FC Porto (1-0), em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Análise: "Fizemos um excelente jogo contra um adversário físico e técnico com um guarda-redes muito bom. No primeiro tempo tivemos um par de grandes oportunidades, depois no segundo tempo sofremos um mau reinício no qual Skriniar e Onana se saíram bem. Depois foi a expulsão e o golo."

Dificuldades: "Não é fácil jogar jogos como este, todos os jogadores fizeram bem, incluindo os suplentes, de Brozovic a Gosens. Na primeira metade tivemos de ser mais rápidos a variar de flanco, com velocidade nas jogadas que tínhamos preparado. Eles estavam a atacar ferozmente. Provavelmente tivemos de acelerar o ritmo. Mas, na minha opinião, merecíamos a vantagem já no intervalo".

Golo de Lukaku: "Sabemos o que ele nos pode dar, a lesão afastou-o dos relvados durante quatro meses. Estou contente por ele nos ter dado essa satisfação. Dzeko? Não há problema, no golo do Lukaku ele foi o primeiro a abraçá-lo".