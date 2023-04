Simone Inzaghi analisa o Benfica: "Apesar da saída do Enzo..."

Declarações do treinador do Inter na antevisão ao jogo com o Benfica, na Luz, da primeira mão dos quartos de final da Champions.

Ainda o duelo com o FC Porto nos "oitavos": O Benfica e o FC Porto são duas equipas fantásticas, será um jogo em que vai haver fases mais ofensivas e outras mais de defesa. Temos de jogar mais com a cabeça do que com o coração. Temos de estar concentrados, sem pensar no passado. Temos de tentar fazer cada vez mais, todos os dias."

Como analisa o Benfica: "Benfica é uma equipa ótima, que esta a fazer um percurso no campeonato e na Champions fantásticos. Ocupa bem os espaços em posse de bola, joga muito em equipa, só perdeu dois jogos esta época, com o FC Porto e o Braga. E nós agora temos de fazer a nossa parte."

O que perde o Benfica com a saída de Enzo: "Conhecemos bem a equipa, o Enzo era importante, mas não perderam a qualidade que tinham no meio-campo. Apesar da saída do Enzo, conseguiram dar a volta sem problemas."

Viu o jogo com o FC Porto, identificou falhas? "São duas equipas de grande valor, mas o Inter sabe o que quer. O Inter vai entrar com o coração e com a cabeça, porque vai haver momentos em que temos de sofrer juntos. Vai ser um grande jogo."

Ausências: "São jogadores muito importantes, teria gostado de os ter aqui para conseguir ter a equipa completa. O Çalhanoglu deve recuperar para sábado, o Skriniar deve demorar mais tempo."