"Sentimo-nos imparáveis, até na Premier League achamos que ninguém nos vence"

Citizens golearam o campeão em título na segunda mão das meias-finais, garantindo a passagem à final da Liga dos Campeões, onde vão encontrar o Inter.

O Manchester City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva em destaque com um bis, goleou esta quarta-feira o Real Madrid por 4-0 (5-1 em agregado) na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, no estádio Etihad, assegurando a passagem à final, onde vai defrontar o Inter.

Após a partida, Jack Grealish admitiu que nem os citizens esperavam vencer na segunda mão com tanta expressividade, ainda que tenha salientado que, nestas condições, a equipa sente que é imbatível.

"Eu não acho que muitas equipas teriam feito isto ao Real Madrid, mas quando estamos todos juntos e especialmente a jogarmos aqui, sentimo-nos imparáveis. Não sei explicar, mas sentimo-nos imparáveis, até na Liga [Premier League] achamos que ninguém nos consegue vencer. É inacreditável", afirmou, em direto para a BT Sports.

O Manchester City vai defrontar o Inter na final da Liga dos Campeões, que está marcada para o dia 10 de junho, em Istambul.