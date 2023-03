"Segunda mão com o Benfica? Sinto-me um dos líderes e vou tentar ser um"

Club Brugge visita o Benfica na terça-feira (20h00), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se segue à vitória encarnada por 2-0 no primeiro jogo, na Bélgica.

Noa Lang mostrou-se esta segunda-feira motivado para ajudar o Club Brugge a sair do mau momento, diante do Benfica, na segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões, em que os belgas têm de virar a eliminatória.

Além de estar obrigada a dar a voltar à eliminatória, face ao desaire sofrido na primeira mão, em Bruges (2-0), a equipa treinada pelo inglês Scott Parker chega ao Estádio da Luz algo desmotivada, face à derrota muito surpreendente, frente ao aflito Oostende (3-0), para o campeonato.

"No futebol, é difícil explicar, mas temos de estar com a confiança em altíssimo nível. Chegar [à Liga dos Campeões] não é assim tão difícil, mas sim permanecer lá. Tivemos um mau resultado, é complicado lidar, mas temos agora novo desafio para demonstrar que aprendemos com o jogo de sexta-feira. Não são as palavras que vão mudar isso, são os atos no campo", começou por dizer Lang, de 23 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira.

Apesar de o Brugge estar em desvantagem nos oitavos, Lang manifestou-se esperançoso num bom resultado contra os encarnados, sendo que, para isso, terá de mostrar a sua capacidade de liderança e a diferença que pode fazer no relvado.

"Sinto-me um dos líderes e vou tentar ser um líder amanhã [terça-feira]. Todos sabem que estamos numa situação difícil e sei que sou eu quem pode tirar a equipa desta situação. Tento ajudar como posso. Sabemos o que fazer e, no futebol, tudo pode acontecer. Sou um jogador que faz a diferença e entendo que as pessoas esperam muito de mim, mas estou contente com isso, gosto disso", expressou.

Para o jovem extremo neerlandês, internacional em seis ocasiões, ter qualidade não basta, pelo que considera ter de "fazer mais", principalmente tendo em conta os "resultados menos conseguidos".

Leia também Benfica Enzo Fernández recorda palavras de Otamendi no Benfica: "Prepara-te..." O agora médio do Chelsea revela que o experiente central e compatriota o motivou a lutar pelo sonho da seleção.

"Sinto que tenho essa responsabilidade [de fazer mais], pelo facto de ser importante para a equipa e pelos resultados menos conseguidos. Tenho de fazer mais e tenho qualidade para ir mais longe no futuro. É uma motivação enorme [jogar na Liga dos Campeões], porque são jogos com que sempre sonhei quando era pequenino. Gosto do que estou a fazer e estou muito agradecido por representar este clube bonito. Esperamos chegar mais longe na Liga dos Campeões", desejou.

Na terça-feira, Benfica e Club Brugge defrontam-se a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo turco Halil Umut.

As águias venceram a primeira mão por 2-0, em Bruges, em 15 de fevereiro, com golos de João Mário, de grande penalidade, e do brasileiro David Neres.