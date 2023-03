"Se o nosso plano funcionar, o Mbappé não se vai divertir", avisa Muller

Em antevisão ao Bayern-PSG, Muller reconheceu o valor de Mbappé, mas acredita que os bávaros vão anular o francês.

Thomas Muller foi o porta-voz do plantel do Bayern Munique na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões. E houve uma frase curiosa acerca de Kylian Mbappé. O internacional alemão reconheceu a importância do avançado francês, mas está confiante de que os bávaros vão conseguir anular os pontos fortes do jovem.

"Sei que o Mbappé tem muita confiança nele mesmo. A forma como ele "explode", as suas decisões, tudo isto é fascinante e eu adoro isso nele. Penso que toda a gente adora observá-lo. Mas se o nosso plano resultar, ele não se vai divertir amanhã", referiu Muller.

O Bayern recebe o PSG a partir das 20h00 de quarta-feira. Na primeira mão, recorde-se, a equipa de Munique venceu (1-0) em Paris.