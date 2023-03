"Se me disserem que Messi renovou, não volto ao Parque dos Príncipes"

Jerôme Rothen, antigo jogador do PSG, foi crítico com a equipa e particularmente duro com o astro argentino. Segundo o antigo internacional francês, jogador deve abandonar clube no final da temporada

Jerôme Rothen, antigo jogador do PSG, foi uma das vozes mais críticas depois da eliminação do clube aos pés do Bayern, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Após nova derrota, por 2-0, desta vez, o antigo internacional francês não perdoou Messi, em especial.

"Quando o critiquei fui arrasado nas redes sociais, até na Argentina. Venham agora, expliquem-me que o Messi é bom. Se amanhã me disserem que ele renovou, não vou mais ao Parque dos Príncipes. Ele é um problema para o PSG porque o elevado salário destes jogadores bloqueia as idas ao mercado", referiu, em declarações na RMC Sport.

Leia também Cristiano Ronaldo Orientou Ronaldo no Real Madrid e salienta: "Nunca foi um problema..." Manuel Pellegrini, atualmente no Bétis, vai defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa e, em entrevista ao The Guardian, elogiou o antigo avançado dos red devils, que representa o Al Nassr.

Rothen, que fez 181 partidas com a camisola do PSG, lembrou a eliminatória com o Real Madrid, na época passada, para continuar no tom crítico face a Lionel Messi.

"O clube pensou que o Messi ia fazer-nos ganhar, mas ele não ganha nada. No ano passado, contra o Real Madrid... Toda a gente caiu em cima do Donnarumma, mas ele não fez melhor. Falam do jogo com o Marselha, mas quero lá saber. São uma equipa que joga bem na Ligue 1, mas não na Champions. Toda a gente fala na assistência que fez para o Mbappé. É claro que ele tem um bom olho e um bom pé e ainda os terá aos 50 anos. No entanto, não está capaz de jogar ao mais alto nível com esta mentalidade", atirou.