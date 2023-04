"Se me considero o melhor central do mundo? Creio que estou nesse caminho"

Éder Militão, antigo central do FC Porto, foi questionado sobre se se considera o melhor do mundo na sua posição, admitindo ter atravessado dificuldades quando chegou ao Real Madrid, em 2019.

Éder Militão, central do Real Madrid, compareceu esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, em casa do Chelsea, que se segue à vitória merengue por 2-0 no primeiro jogo, no Santiago Bernabéu.

Na conversa com os jornalistas, o antigo defesa do FC Porto foi questionado sobre se se considera o melhor do mundo na sua posição, com Militão a garantir que trabalha para isso, admitindo ainda que atravessou dificuldades quando chegou à capital espanhola, em 2019, a troco de 50 milhões de euros.

"É uma opinião de cada um, mas creio que estou nesse caminho. Quando cheguei [ao Real Madrid], foi um momento difícil, por causa dos grandes jogadores que havia. Mas agora estou a fazer as coisas muito bem", comentou.

Quanto ao Chelsea, o defesa brasileiro, de 25 anos, descartou qualquer facilitismo, garantindo que será uma partida muito complicada e que o ataque merengue terá de ser muito produtivo.

"Eles são uma grande equipa e e muito difícil marcar-lhes golos. Há que trabalhar muito no ataque e assim o faremos. Vai ser um jogo muito difícil", asseverou.

Militão atravessa a quarta temporada no Real Madrid, registando seis golos em 40 partidas disputadas até ao momento.