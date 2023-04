Schweinsteiger rendido a Rafael Leão: "Do melhor que vi em muito tempo"

Antigo internacional alemão elogiou a jogada e assistência para o golo de Giroud contra o Nápoles

Rafael Leão fez uma assistência para Giroud no Nápoles-Milan, recebeu o prémio de melhor em campo e até Bastian Schweinsteiger se rendeu ao talento do português.

"A assistência de Rafael Leão para o golo de Giroud foi uma das melhores que vi em muito tempo!!!! Se Leão conseguir provar mais vezes as suas qualidades, será um dos três melhores jogadores do mundo", escreveu nas redes sociais o antigo internacional alemão.

Rafael Leão"s assist for Giroud was one of the best I have seen for a long time!!!! If Leão can prove his qualities more often he will be one of the Top-3 players in the world. #NapoliMilan - Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 18, 2023

Leia também Vídeos Ronaldo fez um "mata-leão" a um adversário na derrota frente ao Al Hilal Cristiano Ronaldo protagonizou um momento insólito no encontro entre Al Hilal e Al Nassr, para o campeonato da Arábia Saudita. O internacional português fez um "mata-leão" a um jogador contrário já na segunda parte, num sinal de frustração que lhe valeu um amarelo. O Al Hilal venceu por dois golos sem resposta.