Salah com dois registos históricos na Champions com o golo ao Real Madrid

Avançado egípcio fez o 2-0 pelo Liverpool contra os merengues, que contudo deram a volta (2-5)

O Real Madrid goleou o Liverpool em Anfield, nos oitavos de final da Champions (5-2), mas os reds até entraram bem no jogo e graças a Mohamed Salah, que assistiu Darwin no 1-0 e marcou o segundo do Liverpool. Com esse golo, entrou na história do clube e de África.

Foi o 42.º golo de Salah pelo Liverpool na Liga dos Campeões, o que torna o jogador com mais golos na prova pelos reds, deixando para trás Steven Gerrard, com 41.

Em termos de jogadores africanos, foi o golo 44 de Salah na Liga dos Campeões, o que lhe permitiu igualar a marca de Drogba, até agora o jogador africano com mais golos no Champions.