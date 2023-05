O Manchester City apurou-se para a final da Lga dos Campeões na quarta-feira, ao bater o Real Madrid por 4-0 no Etihad. No encontro decisivo, os citizens vão defrontar o Inter, carrasco de Benfica (quartos de final) e FC Porto (oitavos) na competição. Após o encontro, e questionado pela Eleven Sports sobre o tema, Rúben Dias garantiu que o clube inglês, onde também atua Bernardo Silva, vai fazer de tudo para conseguir vingar as equipas portuguesas. Ora veja:

