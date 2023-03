Rio Ferdinand aposta nas equipas que seguem para as "meias"... e esquece o Benfica

Antigo internacional inglês reagiu ao sorteio dos quartos de final da Champions.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões colocou o Inter no caminho do Benfica e Rio Ferdinand acredita que será a equipa italiana a seguir em frente. O antigo internacional inglês, que brilhou com a camisola do Manchester United, reagiu nas redes sociais, indicando as formações que, considera, irão marcar presença na fase seguinte: Real Madrid, Manchester City, Inter e Nápoles.

Recorde-se que os merengues, campeões europeus em título, vão medir forças com o Chelsea e o prato forte da eliminatória será o duelo entre citizens e Bayern de Munique. Milan e Nápoles discutem uma eliminatória totalmente italiana.

Inter Milão, segundo do campeonato italiano, a 18 pontos do Nápoles, e Benfica, líder do campeonato português vão defrontar-se em dois jogos, o primeiro no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 abril, e o segundo em San Siro, em 19 do mesmo mês.