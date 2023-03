"Real Madrid traz muitas más memórias, não os quero apanhar na Liga dos Campeões"

Antigo defesa dos citizens lembra passado recente do clube com o Real Madrid. Quer evitar Benzema e Vinícius

Campeão inglês em quatro das últimas cinco temporadas, o Manchester City ainda procura a glória na Champions. A equipa de Guardiola está, novamente, entre as oito melhores da competição e Micah Richards, antigo jogador do clube e atual comentador, já tem um adversário a evitar.

"Real Madrid. Não quero ver Benzema, não quero ver Vinícius. Jogam em contra-ataque e os centrais e os laterais do City jogam no meio campo. Más memórias? Muito más memórias. Não os quero ver, outra vez", explicou o antigo defesa dos citizens.

Recorde-se que, na época passada, o Manchester City entrou para os minutos finais do encontro da segunda mão das meias-finais, em Madrid, com um pé é meio no jogo decisivo da Liga dos Campeões. Dois golos após os 90 levaram o jogo para prolongamento e, aí, os merengues foram mais fortes, conseguindo o bilhete para Paris.

