"Real Madrid? Uma equipa de assassinos que cheiram o sangue"

Declarações de Rio Ferdinand, no final do encontro entre merengues e Manchester City (1-1), referente à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Rio Ferdinand, antigo central inglês e atual comentador, ficou impressionado com o Real Madrid, no final do encontro com o Manchester City. Para o antigo jogador do Manchester United, os merengues provaram, na primeira mão das meias-finais da Champions, que são uma equipa temível.

"Fiquei maravilhado com a compostura e a bravura do Real Madrid, e com a forma como esperou pelo adversário. O elemento cínico desta equipa fala por si. É um jogo de grande nível. Uma equipa a controlar a posse de bola e outra à espera do seu momento. São uma equipa de assassinos que cheiram o sangue", explicou Ferdinand.

Ferdinand revelou ainda o conteúdo de uma conversa que chegou a ter com Casemiro, antigo jogador do Real Madrid, sobre a forma de estar de um determinado jogador nos jogos importantes dos merengues.

"Falei com Casemiro quando assinou pelo Manchester United e ele falou-me muito de Rodrygo, da confiança que tem antes de cada grande jogo. Ele adora essas partidas", atirou.