O Liverpool, na primeira mão, recordou e homenageou Amancio Amaro, lenda dos merengues e presidente de honra do clube, que tinha falecido nesse dia. Esta quarta-feira o Real Madrid devolveu o gesto e, no final da partida, passou no Santiago Bernabéu o "You'll never wal alone", o hino dos reds. Até Ancelotti comparou o gesto de hoje com o de Anfield: "O LIverpool é um clube de senhores e recordaram o Amancio no primeiro jogo, este foi um gesto muito bonito do nosso clube para eles."

O Real Madrid passou a You'll Never Walk Alone no final do jogo #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/WK6bDdj0ql - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 15, 2023